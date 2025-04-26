Чи має право на додаткову відпустку жінка з двома дітьми до 15 років від різних чоловіків — роз’яснення Держпраці

Обов’язкова умова — працівниця має підтвердити, що інший з батьків дитини в поточному році не скористався правом на таку відпустку.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи має право на додаткову відпустку розлучена жінка, яка виховує двох дітей віком до 15 років, народжених від різних чоловіків.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про відпустки» одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину, матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Обов’язкова умова — працівниця має підтвердити, що інший із батьків дитини в поточному календарному році не скористався правом на додаткову соціальну відпустку.

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