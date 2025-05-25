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Володимир Зеленський анонсував нову хвилю санкцій

20:41, 25 травня 2025
Під ударом санкцій – фізичні та юридичні особи, пов'язані з режимом Путіна.
Володимир Зеленський анонсував нову хвилю санкцій
Фото: ukrinform
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Як раніше повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб, причетних до підтримки російської агресії.

Як заявив глава держави, йдеться про три окремі пакети санкцій:

— перший спрямований проти осіб, які фінансують терористичну діяльність РФ, задіяні у фінансових махінаціях та схемах обходу міжнародних санкцій;

— другий — проти російських пропагандистів, які поширюють дезінформацію і підсилюють російські удари по Україні;

— третій — щодо представників мафіозних угруповань, які сприяли становленню путінського режиму та залишаються його союзниками.

«Працюємо над синхронізацією українських санкцій із санкційними режимами Євросоюзу та інших ключових світових юрисдикцій», — наголосив Зеленський.

Президент також повідомив, що вже готуються нові санкційні рішення РНБО: «Напрямок санкцій цілком зрозумілий – це фізичні та юридичні особи з Росії й такі, що пов’язані з нею, які працюють на війну, а також на яких тримається російський режим. Нові рішення РНБО – незабаром».

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росія санкції Володимир Зеленський

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