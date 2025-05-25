Владимир Зеленский анонсировал новую волну санкций

Как ранее сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении новых санкций против физических и юридических лиц, причастных к поддержке российской агрессии.
Как заявил глава государства, речь идет о трех отдельных пакетах санкций:
«Работаем над синхронизацией украинских санкций с санкционными режимами Евросоюза и других ключевых мировых юрисдикций», - подчеркнул Зеленский.
Президент также сообщил, что уже готовятся новые санкционные решения СНБО: «Направление санкций вполне понятно - это физические и юридические лица из России и связанные с ней, которые работают на войну, а также на которых держится российский режим. Новые решения СНБО - вскоре».
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