Владимир Зеленский анонсировал новую волну санкций

Под ударом санкций – физические и юридические лица, связанные с режимом Путина.

Фото: ukrinform

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении новых санкций против физических и юридических лиц, причастных к поддержке российской агрессии.

Как заявил глава государства, речь идет о трех отдельных пакетах санкций:

первый направлен против лиц, которые финансируют террористическую деятельность РФ, задействованы в финансовых махинациях и схемах обхода международных санкций;

второй - против российских пропагандистов, которые распространяют дезинформацию и усиливают российские удары по Украине;

третий - в отношении представителей мафиозных группировок, которые способствовали становлению путинского режима и остаются его союзниками.

«Работаем над синхронизацией украинских санкций с санкционными режимами Евросоюза и других ключевых мировых юрисдикций», - подчеркнул Зеленский.

Президент также сообщил, что уже готовятся новые санкционные решения СНБО: «Направление санкций вполне понятно - это физические и юридические лица из России и связанные с ней, которые работают на войну, а также на которых держится российский режим. Новые решения СНБО - вскоре».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.