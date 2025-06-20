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«Україна вже безпечна» – у Швейцарії пропонують скасувати статус біженця S

18:26, 20 червня 2025
Швейцарська партія вимагає переглянути статус захисту для українців.
«Україна вже безпечна» – у Швейцарії пропонують скасувати статус біженця S
Фото: Swissinfo
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Швейцарська народна партія (SVP) цього тижня внесла до Національної ради пропозицію повністю скасувати статус захисту S для українських біженців, аргументуючи, що значна частина території України стабілізувалася і не зазнає бойових дій. Про це повідомило видання NZZ.

За даними, у травні 2025 року статус S у Швейцарії мали понад 69 тисяч осіб. З початку року подано 3300 нових заяв на захист, тоді як повернулися в Україну близько 2600 осіб. Кантони та муніципалітети забезпечують житлом більшість біженців, але дві третини українців усе ще не можуть себе утримувати, попри зростання рівня зайнятості.

Торік швейцарський парламент підтримав ініціативу Естер Фрідлі з Ради кантонів, яка обмежує доступ до статусу S для українців із регіонів, де немає активних бойових дій чи окупації. Ці зміни не стосуються тих, хто вже отримав захист. Федеральна рада Швейцарії до літніх канікул має визначити, які регіони України вважатимуться безпечними, хоча західні області періодично зазнають ракетних обстрілів.

Швейцарія не перша країна, що обмежує захист для українців. Наприклад, Норвегія визнала 14 українських областей безпечними, вимагаючи від їхніх мешканців подавати окремі заяви на притулок. Це скоротило кількість нових заяв, але не вплинуло на загальну кількість біженців у країні. У Швейцарії з липня 2022 року фіксують регіон походження біженців, і лише 6400 із них — із областей, які Норвегія вважає безпечними, зокрема Київщини, яка нині знову під обстрілами.

Обмеження статусу S навряд чи значно зменшить кількість біженців, адже більшість прибуває з небезпечних регіонів, а інші можуть подавати заяви на притулок, що може збільшити навантаження на систему. Швейцарія також виглядає менш солідарною порівняно з іншими європейськими країнами, які активно підтримують Україну. Критика з боку європейських столиць пов’язана з нейтралітетом Швейцарії та її обмеженою допомогою Україні. Водночас у ЄС готуються до можливої нової хвилі біженців у разі ескалації війни.

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біженець Швейцарія

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