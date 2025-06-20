«Украина уже безопасна» – в Швейцарии предлагают отменить статус беженца S

Швейцарская партия требует пересмотреть статус защиты для украинцев.

Фото: Swissinfo

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Швейцарская народная партия (SVP) на этой неделе внесла в Национальный совет предложение полностью отменить статус защиты S для украинских беженцев, аргументируя, что значительная часть территории Украины стабилизировалась и не подвергается боевым действиям. Об этом сообщило издание NZZ.

По данным, в мае 2025 года статус S в Швейцарии имели более 69 тысяч человек. С начала года подано 3300 новых заявлений на защиту, тогда как вернулись в Украину около 2600 человек. Кантоны и муниципалитеты обеспечивают жильем большинство беженцев, но две трети украинцев все еще не могут себя содержать, несмотря на рост уровня занятости.

В прошлом году швейцарский парламент поддержал инициативу Эстер Фридли из Совета кантонов, которая ограничивает доступ к статусу S для украинцев из регионов, где нет активных боевых действий или оккупации. Эти изменения не касаются тех, кто уже получил защиту. Федеральный совет Швейцарии до летних каникул должен определить, какие регионы Украины будут считаться безопасными, хотя западные области периодически подвергаются ракетным обстрелам.

Швейцария не первая страна, ограничивающая защиту для украинцев. Например, Норвегия признала 14 украинских областей безопасными, требуя от их жителей подавать отдельные заявления на убежище. Это сократило количество новых заявлений, но не повлияло на общее количество беженцев в стране. В Швейцарии с июля 2022 года фиксируют регион происхождения беженцев, и только 6400 из них - из областей, которые Норвегия считает безопасными, в частности Киевщины, которая сейчас снова под обстрелами.

Ограничение статуса S вряд ли значительно уменьшит количество беженцев, ведь большинство прибывает из опасных регионов, а другие могут подавать заявления на убежище, что может увеличить нагрузку на систему. Швейцария также выглядит менее солидарной по сравнению с другими европейскими странами, которые активно поддерживают Украину. Критика со стороны европейских столиц связана с нейтралитетом Швейцарии и ее ограниченной помощью Украине. В то же время в ЕС готовятся к возможной новой волне беженцев в случае эскалации войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.