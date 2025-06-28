Продавав довідки про інвалідність за $4000 – вінничанину повідомили про підозру

25-річного чоловіка викрили у підробці документів для ухилення від армії.

Фото: zhit.oblprokuratura

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Житомирська обласна прокуратура повідомила 25-річному жителю Вінниччини про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Про це повідомила пресслужба прокуратури.

За даними слідства, у квітні 2025 року підозрюваний розробив схему, яка передбачала виготовлення підроблених медичних довідок про інвалідність та рішень військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. Ці документи мали допомогти уникнути мобілізації та безперешкодно виїхати за кордон. Вартість такої «послуги» становила 4000 доларів США.

Слідство встановило, що чоловік обговорив схему з особою, залученою до конфіденційного співробітництва. У травні 2025 року він двічі зустрічався з «клієнтом», отримавши авансові платежі у розмірі 28 тис. грн та 22 тис. грн.

Під час чергової зустрічі в центрі Житомира, після передачі імітаційних грошових коштів у сумі 2800 доларів США, підозрюваного затримали правоохоронці відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.