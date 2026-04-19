Андрій Гайченко: оцінку дій поліцейських, які покинули місце теракту, має дати неупереджене розслідування

Андрій Гайченко заявив, що неприпустимо судити всю Національну поліцію по діям кількох працівників.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», після вчорашнього теракту у Києві, у мережі з’явилося відео, на якому видно, як двоє поліцейських залишають місце події, не вживаючи заходів для нейтралізації нападника. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про початок службового розслідування. А Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що слідство встановить законність дій поліції.

Заступник Міністра юстиції України Андрій Гайченко заявив, що оцінку дій деяких поліцейських має дати неупереджене розслідування.

«Щодо вчорашньої київської трагедії коротко і по факту.

- щирі співчуття родичам загиблих та одужання пораненим. Бажаю сил та терпіння. Це справжня трагедія.

- я досліджував подібні напади і маю розуміння, що вони періодично трапляються і можуть статись практично у будь- якій країні. Це- реальність.

- нажаль, час реакції правоохоронної системи в найрозвиненіших країнах на подібні виклики перевищує час, достатній для нападника, що зненацька зʼявився в публічному місці, щоб використати усі наявні в нього набої. Це - також реальність.

- пишаюся професійними діями абсолютної більшості поліцейських, керівництва Нацполу та МВС у даній ситуації. Жертв могло бути значно більше. Нападник професійно ліквідований.

- щодо сумнівних дій деяких поліцейських, оцінку їм має дати неупереджене розслідування. Але поліцейські - теж люди. Вони різні. Їх багато тисяч і кожен живе своє життя, має свою мораль, досвід, реакції та ставлення до речей. Неприпустимо (!!!) судити всю Національну поліцію, що героїчно боронить нашу Державу та забезпечує правопорядок, по діям кількох працівників», - заявив він.

Також він відповів скептикам: на сьогодні ходити Києвом і розмовляти по дорогому телефону безпечніше ніж у більшості столиць Європи.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік влаштував стрілянину по людях.

Бійці спецпідрозділу КОРД готувалися до штурму супермаркету «Велмарт», де забарикадувався озброєний нападник.

У МВС повідомили, що стрільця ліквідовано.

Правоохоронці близько 40 хвилин намагалися переконати нападника здатися, однак той не реагував на вимоги.

