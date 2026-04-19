  1. В Україні

Андрій Гайченко: оцінку дій поліцейських, які покинули місце теракту, має дати неупереджене розслідування

14:08, 19 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Андрій Гайченко заявив, що неприпустимо судити всю Національну поліцію по діям кількох працівників.
Фото: facebook.com/andrij.gajcenko.2025
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», після вчорашнього теракту у Києві, у мережі з’явилося відео, на якому видно, як двоє поліцейських залишають місце події, не вживаючи заходів для нейтралізації нападника. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про початок службового розслідування. А Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що слідство встановить законність дій поліції.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Заступник Міністра юстиції України Андрій Гайченко заявив, що оцінку дій деяких поліцейських має дати неупереджене розслідування.

«Щодо вчорашньої київської трагедії коротко і по факту.

- щирі співчуття родичам загиблих та одужання пораненим. Бажаю сил та терпіння. Це справжня трагедія.

- я досліджував подібні напади і маю розуміння, що вони періодично трапляються і можуть статись практично у будь- якій країні. Це- реальність.

- нажаль, час реакції правоохоронної системи в найрозвиненіших країнах на подібні виклики перевищує час, достатній для нападника, що зненацька зʼявився в публічному місці, щоб використати усі наявні в нього набої. Це - також реальність.

- пишаюся професійними діями абсолютної більшості поліцейських, керівництва Нацполу та МВС у даній ситуації. Жертв могло бути значно більше. Нападник професійно ліквідований.

- щодо сумнівних дій деяких поліцейських, оцінку їм має дати неупереджене розслідування. Але поліцейські - теж люди. Вони різні. Їх багато тисяч і кожен живе своє життя, має свою мораль, досвід, реакції та ставлення до речей. Неприпустимо (!!!) судити всю Національну поліцію, що героїчно боронить нашу Державу та забезпечує правопорядок, по діям кількох працівників», - заявив він.

Також він відповів скептикам: на сьогодні ходити Києвом і розмовляти по дорогому телефону безпечніше ніж у більшості столиць Європи.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік влаштував стрілянину по людях. 

Бійці спецпідрозділу КОРД готувалися до штурму супермаркету «Велмарт», де забарикадувався озброєний нападник. 

У МВС повідомили, що стрільця ліквідовано. 

Правоохоронці близько 40 хвилин намагалися переконати нападника здатися, однак той не реагував на вимоги. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція теракт Київ мінюст

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]