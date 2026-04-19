  1. В Украине

Андрей Гайченко: оценку действий полицейских, покинувших место теракта, должно дать беспристрастное расследование

14:08, 19 апреля 2026
Андрей Гайченко заявил, что недопустимо судить всю Национальную полицию по действиям нескольких сотрудников.
Фото: facebook.com/andrij.gajcenko.2025
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после вчерашнего теракта в Киеве в сети появилось видео, на котором видно, как двое полицейских покидают место происшествия, не предпринимая мер для нейтрализации нападавшего. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о начале служебного расследования. А Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что следствие установит законность действий полиции.

Заместитель Министра юстиции Украины Андрей Гайченко заявил, что оценку действий некоторых полицейских должно дать беспристрастное расследование.

«Что касается вчерашней киевской трагедии — коротко и по факту.

— искренние соболезнования родственникам погибших и выздоровления раненым. Желаю сил и терпения. Это настоящая трагедия.

— я исследовал подобные нападения и понимаю, что они периодически происходят и могут случиться практически в любой стране. Это — реальность.

— к сожалению, время реакции правоохранительной системы в самых развитых странах на подобные вызовы превышает время, достаточное для нападавшего, который внезапно появился в публичном месте, чтобы использовать все имеющиеся у него боеприпасы. Это — также реальность.

— горжусь профессиональными действиями абсолютного большинства полицейских, руководства Нацпола и МВД в данной ситуации. Жертв могло быть значительно больше. Нападавший профессионально ликвидирован.

— что касается сомнительных действий некоторых полицейских, оценку им должно дать беспристрастное расследование. Но полицейские — тоже люди. Они разные. Их много тысяч, и каждый живет своей жизнью, имеет свою мораль, опыт, реакции и отношение к вещам. Недопустимо (!!!) судить всю Национальную полицию, которая героически защищает наше государство и обеспечивает правопорядок, по действиям нескольких сотрудников», — заявил он.

Также он ответил скептикам: на сегодня ходить по Киеву и разговаривать по дорогому телефону безопаснее, чем в большинстве столиц Европы.

Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям.

Бойцы спецподразделения КОРД готовились к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий.

В МВД сообщили, что стрелок ликвидирован.

Правоохранители около 40 минут пытались убедить нападающего сдаться, однако тот не реагировал на требования.

Национальная полиция теракт Киев минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Для пар без брака пропишут правила использования репродуктивного материала после смерти

Также в ГК предлагают запретить «тайные» завещания относительно репродуктивного материала.

Парламент готовит новые праздники для украинцев: какие памятные даты хотят официально закрепить

В Раде появились инициативы новых государственных дат.

Украинцы, которые потеряли документы до 2000 года, смогут доказать свой страховой стаж в суде

Государство берет на себя обязанность самостоятельно искать данные в реестрах, а суды получают упрощенный механизм установления фактов трудовых отношений для ветеранов и жителей зон боевых действий.

Проблему анонимности ТЦК признают, но наказывать за это не планируют, что не учел новый законопроект

Новый законопроект игнорирует необходимость установления персональной ответственности за нарушение идентификации ТЦК.

5 документов, подтверждающих страховой стаж при отсутствии записей в трудовой книжке

Как подтвердить обучение для пенсии, если в трудовой нет записи: инструкция и судебная практика.

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

