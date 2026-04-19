Ігор Клименко заявив, що жодних масових перевірок власників зброї не буде

Фото: armyinform.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко після тераккту у Києві заявив, що жодних масових перевірок власників зброї не буде, а люди мають отримати право на збройний самозахист.

«Жодних масових перевірок власників зброї не буде.

Щодо надання права на вогнепальну зброю (включно з короткостволом) цивільним громадянам.

Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву», - заявив він.

Також Клименко додав, що найближчим часом пройдуть експертні обговорення за участі народних депутатів, громадськості, журналістів, ветеранської спільноти щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік влаштував стрілянину по людях.

Бійці спецпідрозділу КОРД готувалися до штурму супермаркету «Велмарт», де забарикадувався озброєний нападник.

У МВС повідомили, що стрільця ліквідовано.

Правоохоронці близько 40 хвилин намагалися переконати нападника здатися, однак той не реагував на вимоги.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», після вчорашнього теракту у Києві, у мережі з’явилося відео, на якому видно, як двоє поліцейських залишають місце події, не вживаючи заходів для нейтралізації нападника. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про початок службового розслідування. А Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що слідство встановить законність дій поліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.