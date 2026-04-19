Игорь Клименко заявил, что никаких массовых проверок владельцев оружия не будет

Игорь Клименко также подчеркнул, что люди должны получить право на вооруженную самозащиту.

Фото: armyinform.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко после теракта в Киеве заявил, что никаких массовых проверок владельцев оружия не будет, а люди должны получить право на вооруженную самозащиту.

«Никаких массовых проверок владельцев оружия не будет.

Относительно предоставления права на огнестрельное оружие (включая короткоствольное) гражданским лицам.

Считаю, что люди должны получить право на вооруженную самооборону. Особенно после опыта, когда в начале полномасштабного вторжения гражданские люди получали оружие для национального сопротивления», — заявил он.

Также Клименко добавил, что в ближайшее время пройдут экспертные обсуждения с участием народных депутатов, общественности, журналистов, ветеранского сообщества по подготовке финальной версии законопроекта о гражданском оружии.

Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям.

Бойцы спецподразделения КОРД готовились к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий.

В МВД сообщили, что стрелок ликвидирован.

Правоохранители около 40 минут пытались убедить нападающего сдаться, однако тот не реагировал на требования.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после вчерашнего теракта в Киеве в сети появилось видео, на котором видно, как двое полицейских покидают место происшествия, не предпринимая мер для нейтрализации нападавшего. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о начале служебного расследования. А Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что следствие установит законность действий полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.