Ліонель Мессі перейшов до «Інтера» Маямі, відео

Американська футбольна команда «Інтер» Маямі повідомила про підписання відомого аргентинського футболіста Ліонеля Мессі.
Як зазначили у пресслужбі клубу MLS, що 36-річний футболіст підписав угоду на два сезони, до кінця 2025 року.
У новій команді форвард виступатиме під 10-м номером.
«Інтер» Маямі представив зіркового новачка яскравим відеороликом у соцмережах.
Sí, Muchachos pic.twitter.com/8E3f9hb9VU— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 15, 2023
Раніше ми писали, що у ПСЖ підтвердили — Ліонель Мессі залишить команду по закінченню сезона.
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