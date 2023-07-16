Ліонель Мессі перейшов до «Інтера» Маямі, відео

Аргентинський футболіст Лео Мессі переїздить з Франції до США.

Американська футбольна команда «Інтер» Маямі повідомила про підписання відомого аргентинського футболіста Ліонеля Мессі.

Як зазначили у пресслужбі клубу MLS, що 36-річний футболіст підписав угоду на два сезони, до кінця 2025 року.

У новій команді форвард виступатиме під 10-м номером.

«Інтер» Маямі представив зіркового новачка яскравим відеороликом у соцмережах.

Раніше ми писали, що у ПСЖ підтвердили — Ліонель Мессі залишить команду по закінченню сезона.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.