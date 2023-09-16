Українські військові показали, як звільняли Андріївку: відео

На відео видно наступальні дії бійців 3-ї окремої штурмової бригади.

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали відео, яке було знято під час боїв за Андріївку Донецької області. Населений пункт наші воїни звільнили 15 вересня.

«Противник вів мінометний обстріл, і розриви мін ставали дедалі ближчими. Штурмовики продовжували полювати на ворога посеред поля боя – у населеному пункті, який кишить росіянами», – йдеться в описі до відео.

Раніше ми писали, що Генштаб підтвердив звільнення Андріївки на Донеччині.

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