Украинские военные показали, как освобождали Андреевку: видео

На видео видны наступательные действия бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады.

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали видео, снятое во время боев за Андреевку Донецкой области. Населенный пункт наши воины освободили 15 сентября.

«Противник вел минометный обстрел, и разрывы мин становились все ближе. Штурмовики продолжали охотиться на врага посреди поля боя – в населенном пункте, кишащем россиянами», – говорится в описании к видео.

Ранее сообщалось, что Генштаб подтвердил освобождение Андреевки в Донецкой области.

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