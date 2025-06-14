КиївПрайд проводить «Марш Рівності» у столиці, відео та фото

У Києві на «Марші Рівності» присутня посол ЄС Катаріна Матернова.

Фото: Громадське

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У Києві 14 червня КиївПрайд проводить "Марш Рівності" у центрі міста. Це акція за права, свободу та рівність для ЛГБТІК+ людей в Україні.

У зв’язку з проведенням заходів тимчасово змінено роботу громадського транспорту та введено обмеження руху автотранспорту.

Заходи безпеки посилено, на вулицях багато поліції.

Зазначимо, що на Марші присутнє керівництво представництва Євросоюзу в Україні, зокрема посол ЄС Катаріна Матернова.

Фото та відео "Громадське", Телеграф

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