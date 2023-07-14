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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о создании Государственного реестра санкций.

Парламент изменил норму Уголовного кодекса об ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы

По принятому закону устанавливается обязательный квалифицирующий признак самовольного ухода из воинской части или места службы военнослужащим, а также неявки его вовремя на службу без уважительных причин – продолжительностью свыше трех суток, чем фактически декриминализируются такие деяния, продолжавшиеся до 3-х суток.

Возможной целью внедрения полиграфа является желание вызвать страх у судей – глава РСУ

В Совете судей Украины отметили, что если прохождение полиграфа станет реальностью, можно ожидать новой волны отставок судей.

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  1. В мире

Байден посоветовал Пригожину быть осторожным с едой из-за вероятности отравления

09:00, 14 июля 2023
Я бы на его месте осторожничал с тем, что ем, я бы тщательно изучал, что мне предлагают на обед, — сказал президент США.
Байден посоветовал Пригожину быть осторожным с едой из-за вероятности отравления
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Президент США Джо Байден предупредил главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о вероятности быть отравленным.

На пресс-конференции в Финляндии по итогам встречи с лидерами Северной Европы Байден посоветовал Пригожину следить за меню.

"Да Бог его знает, что он может сделать...мы даже не знаем, где он находится и в какой ситуации. Я бы на его месте был осторожен с тем, что ем... я бы тщательно изучал, что мне предлагают на обед", - ответил Байден журналисту, попросившему его спрогнозировать предстоящие действия Пригожина после провалившегося мятежа.

Напомним, что в июне Пригожин вместе со своими наемниками объявил о "марше справедливости" и повел колонны бронетехники на Москву.

Москва готовилась к осаде – был введен режим контртеррористической операции.

Однако Пригожин передумал и "дал заднюю" после переговоров с Лукашенко.

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