Байден посоветовал Пригожину быть осторожным с едой из-за вероятности отравления

Я бы на его месте осторожничал с тем, что ем, я бы тщательно изучал, что мне предлагают на обед, — сказал президент США.

Президент США Джо Байден предупредил главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о вероятности быть отравленным.

На пресс-конференции в Финляндии по итогам встречи с лидерами Северной Европы Байден посоветовал Пригожину следить за меню.

"Да Бог его знает, что он может сделать...мы даже не знаем, где он находится и в какой ситуации. Я бы на его месте был осторожен с тем, что ем... я бы тщательно изучал, что мне предлагают на обед", - ответил Байден журналисту, попросившему его спрогнозировать предстоящие действия Пригожина после провалившегося мятежа.

Напомним, что в июне Пригожин вместе со своими наемниками объявил о "марше справедливости" и повел колонны бронетехники на Москву.

Москва готовилась к осаде – был введен режим контртеррористической операции.

Однако Пригожин передумал и "дал заднюю" после переговоров с Лукашенко.

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