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Рада дала зелене світло створенню Держреєстру санкцій

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про започаткування Державного реєстру санкцій.

Парламент змінив норму Кримінального кодексу про відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби

За прийнятим законом встановлюється обов’язкова кваліфікуюча ознака самовільного залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин – тривалістю понад три доби, чим фактично декриміналізуються такі діяння, що тривали до 3-х діб.

Ймовірною метою запровадження поліграфу є бажання викликати страх у суддів – голова РСУ

У Раді суддів України зазначили, що якщо проходження поліграфу стане реальністю, можна очікувати на нову хвилю відставок суддів.

Рада підтримала законопроєкт про остаточне скасування штрафів за перебування у громадському транспорті без маски

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає остаточне скасування штрафів за перебування у громадському транспорті без маски.

У загиблих військовослужбовців заборонять вилучати органи для трансплантації, — народні депутати внесли законопроект

Автор закону про спрощення процедури трансплантації органів, прийнятого напередодні повномасштабного вторгнення, внесла законопроект, яким пропонується заборонити вилучення органів у загиблих військових.

  1. У світі

Байден порадив Пригожину бути обережним з їжею через ймовірність отруєння

09:00, 14 липня 2023
Я б на його місці був обережним із тим, що їм, я б ретельно вивчав, що мені пропонують на обід, — сказав президент США.
Байден порадив Пригожину бути обережним з їжею через ймовірність отруєння
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Президент США Джо Байден попередив ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про ймовірність бути отруєним.

На пресконференції в Фінляндії за підсумками зустрічі з лідерами Північної Європи Байден порадив йому слідкувати за меню.

"Та Бог його зна, що він може зробити…Ми навіть не знаємо, де він перебуває і в якій ситуації. Я б на його місці був обережним із тим, що їм… я б ретельно вивчав, що мені пропонують на обід", - відповів Байден журналісту, який попросив його спрогнозувати майбутні дії Пригожина після проваленого заколоту.

Нагадаємо, що у червні Пригожин разом зі своїми найманцями оголосив про "марш справедливості" і повів колони бронетехніки на Москву. 

Москва готувалася до облоги – було введено режим контртерористичної операції.

Проте, Пригожин передумав і "дав задню" після перемовин з Лукашенком. 

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