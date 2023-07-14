Байден порадив Пригожину бути обережним з їжею через ймовірність отруєння

Я б на його місці був обережним із тим, що їм, я б ретельно вивчав, що мені пропонують на обід, — сказав президент США.

Президент США Джо Байден попередив ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про ймовірність бути отруєним.

На пресконференції в Фінляндії за підсумками зустрічі з лідерами Північної Європи Байден порадив йому слідкувати за меню.

"Та Бог його зна, що він може зробити…Ми навіть не знаємо, де він перебуває і в якій ситуації. Я б на його місці був обережним із тим, що їм… я б ретельно вивчав, що мені пропонують на обід", - відповів Байден журналісту, який попросив його спрогнозувати майбутні дії Пригожина після проваленого заколоту.

Нагадаємо, що у червні Пригожин разом зі своїми найманцями оголосив про "марш справедливості" і повів колони бронетехніки на Москву.

Москва готувалася до облоги – було введено режим контртерористичної операції.

Проте, Пригожин передумав і "дав задню" після перемовин з Лукашенком.

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