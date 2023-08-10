В Эквадоре застрелили кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио

По словам очевидцев, пишут в СМИ, они услышали, как раздались выстрелы, после чего Вильявисенсио упал.

Источник фото: API

В столице Эквадора Кито после политического митинга застрелили кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио.

Об этом сообщила эквадорская ежедневная газета «El Universo».

По словам очевидцев, пишет издание, они услышали, как раздались выстрелы, после чего Вильявисенсио упал.

Гибель кандидата в президенты подтвердил его друг, советник избирательной кампании доктор Карлос Фигероа. Он рассказал, что Вильявисенсио был убит тремя выстрелами в голову.

Офис генерального прокурора Эквадора также сообщил, что в результате нападения пострадали 9 человек, в том числе кандидат в депутаты и двое полицейских. Полиция и прокуратура собирают доказательства на месте преступления и в медпункте, куда были доставлены потерпевшие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.