В Еквадорі застрелили кандидата у президенти Фернандо Вільявісенсіо

За словами очевидців, пишуть у ЗМІ, вони почули, як пролунали постріли, після чого Вільявісенсіо впав.

Джерело фото: API

У столиці Еквадору Кіто після політичного мітингу застрелили кандидата в президенти Фернандо Вільявісенсіо.

Про це повідомила еквадорська щоденна газета «El Universo».

За словами очевидців, пише видання, вони почули, як пролунали постріли, після чого Вільявісенсіо впав.

Загибель кандидата у президенти підтвердив його друг, радник виборчої кампанії доктор Карлос Фігероа. Він розповів, що Вільявісенсіо був убитий трьома пострілами в голову.

Офіс генерального прокурора Еквадора також повідомив, що внаслідок нападу постраждали 9 осіб, у тому числі кандидат у депутати та двоє поліцейських. Поліція та прокуратура збирають докази на місці злочину та в медпункті, куди були доставлені потерпілі.

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