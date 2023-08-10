В Техасе на женщину напала змея, которая упала с неба, а затем ястреб

Женщина рассказывала, что змея обвилась вокруг ее руки, шипела и бросалась ей в лицо, иногда ударяя очки.

Изображение: freepik.com

В Техасе на женщину напала змея, которая упала с ясного голубого неба, а затем ястреб, случайно уронивший свою добычу.

Как рассказали в «The New York Times», 64-летняя американка Пегги Джонс стала жертвой нападения двух животных 25 июля, когда они с мужем заканчивали работу на дворе.

«Я немедленно закричала и начала размахивать рукой, чтобы стряхнуть змею», - сказала женщина в интервью. «Я кричала: «Иисус, помоги мне, пожалуйста, Иисус, помоги мне!»».

Женщина рассказывала, что змея обвилась вокруг ее руки, шипела и бросалась ей в лицо, иногда ударяя очки. Но потом, пресмыкающийся стал жертвой.

Буро-белый ястреб, летевший над головой, вероятно уронил чешуйчатое существо длиной четыре с половиной фута, но он оперативно присоединился к драке, полетел вниз, чтобы вырвать свою добычу из руки госпожи Джонс.

«Ужасные» испытания, по словам Джонс, продолжались примерно 15-20 секунд, и оставили ее руку с царапинами, синяками и проколами.

«Я посмотрела на свою руку, и она была вся в крови», - сказала госпожа Джонс.

Мужчина пострадавшей помог женщине сесть в их грузовик и отвез в больницу.

В больнице Пегги Джонс перевязали руку и дали антибиотики – медики говорят, что раны в основном вызваны не укусом, а когтями ястреба.

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