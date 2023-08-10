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  1. У світі

У Техасі на жінку напала змія, яка впала з неба, а потім яструб

22:40, 10 серпня 2023
Жінка розповідала, що змія обвилася навколо її руки, шипіла і кидалася їй в обличчя, іноді вдаряючи окуляри.
У Техасі на жінку напала змія, яка впала з неба, а потім яструб
Зображення: freepik.com
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У Техасі на жінку напала змія, яка впала з з ясного блакитного неба, а потім яструб, який випадково впустив свою здобич.

Як розповіли у «The New York Times», 64-річна американка Пеггі Джонс стала жертвою нападу двох тварин 25 липня, коли вони з чоловіком закінчували роботу дворі.

«Я негайно закричала й почала розмахувати рукою, щоб струсити змію», — сказала жінка в інтерв’ю. «Я кричала: «Ісусе, допоможи мені, будь ласка, Ісусе, допоможи мені!»».

Жінка розповідала, що змія обвилася навколо її руки, шипіла і кидалася їй в обличчя, іноді вдаряючи окуляри. Але потім, плазун став жертвою.

Буро-білий яструб, що летів над головою, ймовірно впустив лускату істоту завдовжки чотири з половиною фути, але він оперативно приєднався до бійки, полетівши вниз, щоб вирвати свою здобич з руки пані Джонс.

«Жахливі» випробування, за словами Джонс, тривали приблизно 15-20 секунд, і залишили її руку з подряпинами, синцями та проколами.

«Я подивилася на свою руку, і вона була вся в крові», — сказала пані Джонс.

Чоловік потерпілої допоміг жінці сісти в їхню вантажівку і відвіз до лікарні.

У лікарні Пеггі Джонс перев'язали руку і дали антибіотики – медики кажуть, що рани здебільшого спричинені не укусом, а кігтями яструба.

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