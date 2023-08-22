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Атака на российский аэродром «Сольцы»: опубликовали спутниковые снимки последствий

11:06, 22 августа 2023
В сети обнародовали фото аэродрома «Сольцы» «до» и «после» атаки дрона.
Атака на российский аэродром «Сольцы»: опубликовали спутниковые снимки последствий

19 августа на аэродром «Сольцы» в Новгородской области была совершена атака, в результате которой один бомбардировщик Ту-22М3 мог быть уничтожен, а другие были перемещены страной-агрессором.

Позже в сети опубликовали спутниковые снимки последствий прилета.

На видео показаны два спутниковых снимка: первый был сделан 16 августа - еще до атаки на аэродром. На нем видны бомбардировщики рф Ту-22М3.

На снимках от 21 августа, то есть через два дня после атаки, заметно обгоревший след на месте, где раньше располагался один из самолетов. Также на нем отсутствуют другие бомбардировщики.

Ранее сообщалось, что в Москве и области прогремели мощные взрывы.

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