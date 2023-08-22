Атака на російський аеродром «Сольці»: опублікували супутникові знімки наслідків

У мережі оприлюднили фото аеродрому «Сольці» «до» та «після» атаки дрону.

19 серпня на аеродром «Сольці» в Новгородській області було здійснено атаку, внаслідок якої один бомбардувальник Ту-22М3 міг бути знищений, а інші були переміщені країною-агресором.

Згодом у мережі опублікували супутникові знімки наслідків прильоту.

На відео показано два супутникові знімки: перший був зроблений 16 серпня - ще до атаки на аеродром. На ньому видно бомбардувальники рф Ту-22М3.

На знімках від 21 серпня, тобто через два дні після атаки, помітно обгорів слід на місці, де раніше розташовувався один з літаків. Також на ньому відсутні інші бомбардувальники.

Раніше ми писали, що у Москві і області пролунали потужні вибухи.

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