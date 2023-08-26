Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Хаотическое обжалование ПФУ решений судов, вынесенных в пользу граждан, может быть признано злоупотреблением процессуальными правами - Верховный Суд

Верховный Суд вынес отдельное определение об установленных фактах злоупотребления процессуальными правами территориальным органом Пенсионного фонда Украины во время обжалования судебных решений.

Судей ВССУ, ВХСУ, ВАСУ приравняют к судьям ВАКС, а судей ВСУ – отправят на квалифоценивание: какой закон готовится принять Рада

Депутаты решили, что 5 судей, оставшихся от Верховного Суда Украины, следует направить на квалифоценивание, а судей ВССУ, ВХСУ и ВАСУ, которые переведены в другие суды или изъявили желание уволиться в отставку, приравнять по уровню денежного довольствия к судьям ВАКС.

Судебные решения о взыскании денег с Кабмина можно будет выполнить, – Правительство внесло законопроект

Казначейству разрешат выполнять судебные решения о взыскании средств из Кабинета Министров Украины.

Хозяйственный суд сможет взыскать с должника штраф до 107 тысяч грн во время осуществления судебного контроля за исполнением решения

В гражданском и хозяйственном судопроизводстве появится институт судебного контроля за исполнением судебных решений.

Высший совет правосудия просит Кабмин учесть средства на командировки членов ВСП и оплату членских взносов для участия в различных организациях

Предоставление Высшему совету правосудия статуса наблюдателя в Европейской сети советов правосудия предусматривает заграничные командировки и оплату членских взносов, но Минфин не предусмотрел на это деньги.

  1. В мире

Автобус с украинцами попал в ДТП на севере Италии: много пострадавших

14:03, 26 августа 2023
В районе города Латизана произошло ДТП с участием фуры и автобуса, который перевозил украинцев.
Автобус с украинцами попал в ДТП на севере Италии: много пострадавших
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В пятницу, 25 августа, на трассе A4, пролегающей от Венеции до Триеста, в районе города Латизана произошло ДТП – автобус столкнулся с фурой. Об этом сообщило издание ANSA.

Отмечается, что автобус с около 30 украинскими туристами, которые должны были возвращаться домой, столкнулся с польской фурой с фруктами и овощами. В результате инцидента пострадали 15 человек, из которых семеро – дети.

Большинство людей смогли самостоятельно выбраться из автобуса, еще около десяти гражданам помогали выбраться спасатели.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду