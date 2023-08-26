Автобус с украинцами попал в ДТП на севере Италии: много пострадавших

В районе города Латизана произошло ДТП с участием фуры и автобуса, который перевозил украинцев.

В пятницу, 25 августа, на трассе A4, пролегающей от Венеции до Триеста, в районе города Латизана произошло ДТП – автобус столкнулся с фурой. Об этом сообщило издание ANSA.

Отмечается, что автобус с около 30 украинскими туристами, которые должны были возвращаться домой, столкнулся с польской фурой с фруктами и овощами. В результате инцидента пострадали 15 человек, из которых семеро – дети.

Большинство людей смогли самостоятельно выбраться из автобуса, еще около десяти гражданам помогали выбраться спасатели.

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