Автобус з українцями потрапив у ДТП на півночі Італії: багато постраждалих

В районі міста Латізана сталася ДТП за участі фури та автобусу, який перевозив українців.

У п’ятницю, 25 серпня, на трасі A4, що пролягає від Венеції до Трієста, в районі міста Латізана сталася ДТП – автобус зіткнувся з фурою. Про це повідомило видання ANSA.

Зазначається, що автобус з близько 30 українськими туристами, які мали повертатися додому, зіткнувся із польською фурою з фруктами й овочами. В результаті інциденту постраждало 15 осіб, з яких семеро – діти.

Більшість людей змогли самостійно вибратися з автобуса, ще близько десятка допомагали визволяти рятувальники.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.