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  1. У світі

Автобус з українцями потрапив у ДТП на півночі Італії: багато постраждалих

14:03, 26 серпня 2023
В районі міста Латізана сталася ДТП за участі фури та автобусу, який перевозив українців.
Автобус з українцями потрапив у ДТП на півночі Італії: багато постраждалих
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У п’ятницю, 25 серпня, на трасі A4, що пролягає від Венеції до Трієста, в районі міста Латізана сталася ДТП – автобус зіткнувся з фурою. Про це повідомило видання ANSA.

Зазначається, що автобус з близько 30 українськими туристами, які мали повертатися додому, зіткнувся із польською фурою з фруктами й овочами. В результаті інциденту постраждало 15 осіб, з яких семеро – діти.

Більшість людей змогли самостійно вибратися з автобуса, ще близько десятка допомагали визволяти рятувальники.

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