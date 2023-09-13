Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Этический совет утвердил график первых собеседований с кандидатами на должность члена ВСП по квоте Съезда ученых-правоведов

21 сентября Съезд представителей юридических вузов и научных учреждений не состоится.

Полная проверка деклараций – необязательна: что предполагает финальная версия закона о возобновлении декларирования

У НАПК будет время до конца ноября, чтобы открыть часть деклараций, а у должностных лиц – время до конца января 2024 года, чтобы их подать: какие упрощения для декларантов предусматривает закон.

Назначение новых судей возможно с учетом финансовых возможностей Украины – Минфин

В Верховной Раде, между тем, говорят о бюджете 2024 года как о «бюджете войны».

В конкурсе на должности судей местных судов смогут принять участие только кандидаты из резерва на должности судей

Об условиях конкурса и количестве вакансий ВККС объявит 14 сентября.

Глава Нацагентства по аккредитации Сергей Костюк решил отомстить бизнесу за возбуждение уголовного дела

В ответ на многочисленные жалобы и заявление о преступлении руководитель Нацагентства по аккредитации Сергей Костюк решил «наказать» жалобщиков-предпринимателей остановкой деятельности.

  1. В мире

Запрет на ввоз личных вещей россиянами: Еврокомиссия опубликовала новое разъяснение

11:19, 13 сентября 2023
В Еврокомиссии объяснили, можно ли россиянам ездить в ЕС с личными вещами.
Запрет на ввоз личных вещей россиянами: Еврокомиссия опубликовала новое разъяснение
Фото: rfi.fr
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Как ранее сообщалось, граждане страны-оккупанта не смогут въехать в ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в россии, это расценивается как запрещенный импорт.

12 сентября Еврокомиссия опубликовала новое разъяснение того, как входящим в ЕС странам следует применять запрет на ввоз личных вещей, импорт которых из рф ограничен.

Автомобили остаются под запретом - в Еврокомиссии объяснили, что машины являются категорией товаров, которые могут быть использованы для обхода санкций, поэтому национальные компетентные органы должны уделять им особое внимание.

 В разъяснении также сказано, что предметы личной гигиены и одежда, как надетая на пересекающих границу россиян, так и находящаяся в их багаже, «которые очевидно предназначаются для использования во время поездки», названы «товарами, которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций».

«Национальные компетентные органы должны продолжать применять запрет соразмерным и разумным образом», — говорится в документе.

Про смартфоны и другую технику, которая также включена в регламент, в разъяснении ничего не сказано.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Німченко
    Василь Німченко
    перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Юрій Полотнянко
    Юрій Полотнянко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Кармазина
    Тетяна Кармазина
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду