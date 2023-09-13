Запрет на ввоз личных вещей россиянами: Еврокомиссия опубликовала новое разъяснение

В Еврокомиссии объяснили, можно ли россиянам ездить в ЕС с личными вещами.

Фото: rfi.fr

Как ранее сообщалось, граждане страны-оккупанта не смогут въехать в ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в россии, это расценивается как запрещенный импорт.

12 сентября Еврокомиссия опубликовала новое разъяснение того, как входящим в ЕС странам следует применять запрет на ввоз личных вещей, импорт которых из рф ограничен.

Автомобили остаются под запретом - в Еврокомиссии объяснили, что машины являются категорией товаров, которые могут быть использованы для обхода санкций, поэтому национальные компетентные органы должны уделять им особое внимание.

В разъяснении также сказано, что предметы личной гигиены и одежда, как надетая на пересекающих границу россиян, так и находящаяся в их багаже, «которые очевидно предназначаются для использования во время поездки», названы «товарами, которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций».

«Национальные компетентные органы должны продолжать применять запрет соразмерным и разумным образом», — говорится в документе.

Про смартфоны и другую технику, которая также включена в регламент, в разъяснении ничего не сказано.

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