Заборона ввезення особистих речей росіянами: Єврокомісія опублікувала нове роз'яснення

У Єврокомісії пояснили, чи можна росіянам їздити до ЄС із особистими речами.

Фото: rfi.fr

Як повідомлялося раніше, громадяни країни-окупанта не зможуть в'їхати в ЄС на особистих автомобілях, зареєстрованих у росії, це розцінюється як заборонений імпорт.

12 вересня Єврокомісія опублікувала нове роз'яснення того, як країнам, які входять до ЄС, слід застосовувати заборону на ввезення особистих речей, імпорт яких з росії обмежений.

Автомобілі залишаються під забороною – у Єврокомісії пояснили, що машини є категорією товарів, які можуть бути використані для обходу санкцій, тому національні компетентні органи мають приділяти їм особливу увагу.

У роз'ясненні також сказано, що предмети особистої гігієни та одяг, як одягнений на росіянах, що перетинають кордон, так і знаходиться в їхньому багажі, «які очевидно призначаються для використання під час поїздки», названі «товарами, які викликають несуттєву заклопотаність з погляду обходу санкцій».

«Національні компетентні органи повинні продовжувати застосовувати заборону пропорційним і розумним чином», - йдеться в документі.

Про смартфони та іншу техніку, яка також включена до регламенту, у роз'ясненні нічого не сказано.

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