На польской границе до сих пор стоят 3,5 тысячи грузовиков

До сих пор продолжается блокада польскими перевозчиками границы на четырех пунктах пропуска.

Источник фото: ГПСУ

Последствия блокирования украинско-польской границы стали драматическими для перевозчиков, в частности, более 3,5 тысячи грузовиков застряли в очереди из-за продолженного блокирования движения польскими перевозчиками на четырех пунктах пропуска. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время выступления в телевизионном эфире.

Демченко отметил, что самые большие очереди образовались напротив пункта пропуска "Шегини", где уже ожидает выезда около 1200 грузовиков, и на ПП "Ягодин" - здесь застряли 900 транспортных средств. Он также отметил, что хотя есть некоторый прогресс в перемещении транспорта, он не такой заметный, как был раньше, в частности 6 ноября.

Представитель ГПСУ отметил, что не происходит изменений во внедрении положений по направлению ПП "Угринов", где пустые грузовики, весом более 7,5 тонн, имеют разрешение на пересечение границы для выезда из Украины. Однако, по его словам, пока нет существенных облегчений, которые могли бы стимулировать увеличение количества транспортных средств, которые пропускают через этот пункт пропуска.

Ранее мы писали, что украинские грузовики, которые сейчас заблокированы на границе с Польшей вернутся в Украину по железной дороге.

Напомним, в Польше заявили, что не препятствуют поставкам военной помощи в Украину.

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