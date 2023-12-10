На польському кордоні досі стоять 3,5 тисячі вантажівок

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Рішення КСУ щодо малозначності спорів не визнає неконституційними процесуальні фільтри у Верховному Суді, — думка Касаційного господарського суду

У КГС Верховного Суду вважають, що рішення КСУ у справі про малозначність спорів не стосується процесуальних фільтрів в касаційній інстанції, і справа на 1,24 млн грн є малозначною та не підлягає розгляду Верховним Судом.

Суд повинен пересвідчитися, що наданий адвокатом обсяг послуг і витрачений на це час відповідають критерію реальності витрат, — ВС про відшкодування витрат на професійну правову допомогу

Також Верховний Суд підкреслив, що розмір відшкодування моральної шкоди не повинен призводити до безпідставного збагачення потерпілого.

Чи необхідне повторне призначення слідчого або прокурора у кримінальному провадженні, яке було виділене або об'єднане з іншим, - позиція ВС

У цій справи суди попередніх інстанцій вказали, що при виділенні матеріалів досудового розслідування в окреме кримінальне провадження необхідно знову призначити слідчого та прокурора у виділеному кримінальному провадженні, а тому всі докази сторони обвинувачення є недопустимими, - яку позицію зайняв Верховний Суд.

Верховний Суд визначив, коли висновок експерта, який проводив почеркознавчу експертизу, є недопустимим доказом

Місцевий суд визнав недопустимим доказом висновок судово-почеркознавчої експертизи через недотримання порядку її проведення без дослідження вільних зразків підпису, які не були надані експерту.

Верховний Суд висловився щодо дії закону в часі у триваючих правовідносинах

Якщо чинна на момент прийняття відповідного рішення владним суб`єктом норма визначала таке рішення як правомірне, то відсутні підстави визнавати їх у судовому порядку протиправними, навіть, якщо на момент розгляду справи в суді відбулися зміни в законодавстві і такі рішення суб`єкта владних повноважень вже не узгоджуються з вимогам закону.

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На польському кордоні досі стоять 3,5 тисячі вантажівок

11:40, 10 грудня 2023
Досі триває блокада польськими перевізниками кордону на чотирьох пунктах пропуску.
На польському кордоні досі стоять 3,5 тисячі вантажівок
Джерело фото: ДПСУ
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Наслідки блокування українсько-польського кордону стали драматичними для перевізників, зокрема, понад 3,5 тисячі вантажівок застрягли в черзі через продовжене блокування руху польськими перевізниками на чотирьох пунктах пропуску. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України  Андрій Демченко під час виступу в телевізійному ефірі.

Демченко зазначив, що найбільші черги утворилися навпроти пункту пропуску "Шегині", де вже очікує на виїзд близько 1200 вантажівок, та на ПП "Ягодин" - тут застрягли 900 транспортних засобів. Він також зазначив, що хоча є деякий прогрес у переміщенні транспорту, він не такий помітний, як був раніше, зокрема 6 листопада.

Речник ДПСУ відмітив, що не відбувається змін у впровадженні положень щодо напрямку ПП "Угринів", де порожні вантажівки, вагою понад 7,5 тонн, мають дозвіл на перетин кордону для виїзду з України. Проте, за його словами, наразі немає суттєвих полегшень, що могли б стимулювати збільшення кількості транспортних засобів, які пропускають через цей пункт пропуску.

Раніше ми писали, що українські вантажівки, що зараз заблоковані на кордоні з Польщею повернуться в Україну залізницею.

Нагадаємо, у Польщі заявили, що не перешкоджають поставкам військової допомоги до України.

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