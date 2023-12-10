На польському кордоні досі стоять 3,5 тисячі вантажівок

Досі триває блокада польськими перевізниками кордону на чотирьох пунктах пропуску.

Джерело фото: ДПСУ

Наслідки блокування українсько-польського кордону стали драматичними для перевізників, зокрема, понад 3,5 тисячі вантажівок застрягли в черзі через продовжене блокування руху польськими перевізниками на чотирьох пунктах пропуску. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час виступу в телевізійному ефірі.

Демченко зазначив, що найбільші черги утворилися навпроти пункту пропуску "Шегині", де вже очікує на виїзд близько 1200 вантажівок, та на ПП "Ягодин" - тут застрягли 900 транспортних засобів. Він також зазначив, що хоча є деякий прогрес у переміщенні транспорту, він не такий помітний, як був раніше, зокрема 6 листопада.

Речник ДПСУ відмітив, що не відбувається змін у впровадженні положень щодо напрямку ПП "Угринів", де порожні вантажівки, вагою понад 7,5 тонн, мають дозвіл на перетин кордону для виїзду з України. Проте, за його словами, наразі немає суттєвих полегшень, що могли б стимулювати збільшення кількості транспортних засобів, які пропускають через цей пункт пропуску.

Раніше ми писали, що українські вантажівки, що зараз заблоковані на кордоні з Польщею повернуться в Україну залізницею.

Нагадаємо, у Польщі заявили, що не перешкоджають поставкам військової допомоги до України.

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