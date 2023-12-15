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Сенат США отложил каникулы, чтобы проголосовать за законопроект о помощи Украине

08:33, 15 декабря 2023
Сенат еще неделю будет работать, чтобы прийти к соглашению о помощи Украине и Израилю и обсудить безопасность границ.
Сенат США отложил каникулы, чтобы проголосовать за законопроект о помощи Украине
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Сенат США отложит на неделю рождественские каникулы для того, чтобы в понедельник вернуться к поиску компромисса по помощи Украине и Израилю. Об этом сообщил лидер демократов в Сенате США Чак Шумер, передает Голос Америки.

Он отметил, что переговоры по границе с республиканцами продвигаются достаточно быстро, чтобы оставить палату работать и не уходить на каникулы. Сенат будет работать на следующей неделе, чтобы попытаться заключить соглашение насчет предоставления помощи Украине и компромисса по миграционной политике.

"Сенат вернется в понедельник (18 декабря - ред.), что даст участникам переговоров от Сената и Белого дома время для работы в течение выходных, чтобы попытаться достичь рамочного соглашения", - отметил Шумер.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, позволяющий выделить Украине $300 млн помощи.

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