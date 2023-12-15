Сенат США відклав канікули, щоб проголосувати за законопроєкт про допомогу Україні

Сенат ще тиждень працюватиме, щоб дійти згоди по допомозі Україні та Ізраілю і обговорити безпеку кордонів.

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Сенат США відкладе на тиждень різдвяні канікули для того, аби у понеділок повернутися до пошуку компромісу щодо допомоги Україні та Ізраілю. Про це повідомив лідер демократів в Сенаті США Чак Шумер, передає Голос Америки.

Він зазначив, що переговори щодо кордону з республіканцями просуваються достатньо швидко, щоб залишити палату працювати і не йти на канікули. Сенат буде працювати наступного тижня, щоб спробувати укласти угоду щодо надання допомоги Україні і компроміс щодо міграційної політики.

«Сенат повернеться в понеділок (18 грудня — ред.), що дасть учасникам переговорів від Сенату та Білого дому час для роботи протягом вихідних, аби спробувати досягти рамкової угоди», - зауважив Шумер.

Раніше повідомлялося, що Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт, що дозволяє виділити Україні $300 млн допомоги.

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