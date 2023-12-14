Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт, що дозволяє виділити Україні $300 млн допомоги

Палата представників ухвалила законопроєкт про асигнування на потреби оборони із рекордною сумою дозволених витрат, а також $300 млн на допомогу України.

У четвер, 14 грудня, Палата представників Конгресу США слідом за Сенатом ухвалила щорічний законопроєкт про повноваження в галузі оборони, надіславши пакет заходів щодо політики та фінансування Пентагону вартістю $886 мільярдів на підпис президенту Джо Байдену. Про це повідомляє The Hill.

Голосування відбулося з рахунком 310-118 за 45 демократів і 73 республіканців, які виступили проти.

Законопроєкт про оборону також передбачає виділення $11,5 млрд на стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні та ще $800 млн на підтримку України проти російського вторгнення.

Остаточна версія Акту про асигнування на національну оборону, узгоджена палатами Конгресу, не містить низки поправок, ухвалених республіканцями в Палаті представників проти, як вони кажуть, «лівацтва» в Пентагоні.

Серед іншого, фінальна версія документа не містить обмежень на політику Пентагону стосовно абортів і заборони Пентагону фінансувати лікування працівників і військових, які стосуються гендерної дисфорії.

Водночас там залишилось положення про продовження суперечливої програми стеження за іноземцями з боку Федерального бюро розслідувань до початку 2025 року.

Що стосується України, то законопроєкт продовжує дію Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні, санкціонуючи в її межах виділення 300 мільйонів доларів на 2024 і 2025 фінансовий роки (тобто до вересня 2025-го).

Додамо, що Сенат США підтримав законопроєкт про оборонний бюджет на рекордні $886 млрд.

У Reuters зазначили, що ця сума є крихітною порівняно з запитом Джо Байдена у 61 мільярд доларів, яку він попросив схвалити у Конгресі.

Ініціатива президента досі залишається заблокованою американськими законодавцями. У Конгресу лишається один день на схвалення додаткового фінансування для України до свят.

Раніше Джо Байден під час зустрічі з українським Президентом Володимиром Зеленським у Білому домі анонсував надання нового пакету військової допомоги для України на суму 200 мільйонів доларів.

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