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  1. В мире

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, позволяющий выделить Украине $300 млн помощи

18:55, 14 декабря 2023
Палата представителей приняла законопроект об ассигнованиях на нужды обороны с рекордной суммой разрешенных расходов, а также $300 млн на помощь Украины.
Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, позволяющий выделить Украине $300 млн помощи
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В четверг, 14 декабря, Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом приняла ежегодный законопроект о полномочиях в области обороны, отправив пакет мер по политике и финансированию Пентагона стоимостью $886 миллиардов на подпись президенту Джо Байдену. Об этом сообщает The Hill.

Голосование состоялось со счетом 310-118 за 45 демократов и 73 выступивших против республиканцев.

Законопроект об обороне также предусматривает выделение $11,5 млрд на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и еще $800 млн в поддержку Украины против российского вторжения.

Окончательная версия Акта об ассигнованиях на национальную оборону, согласованная палатами Конгресса, не содержит ряда поправок, принятых республиканцами в Палате представителей против, как они говорят, «левачества» в Пентагоне.

Среди прочего, финальная версия документа не содержит ограничений на политику Пентагона в отношении абортов и запрета Пентагона финансировать лечение работников и военных, относящихся к гендерной дисфории.

В то же время, там осталось положение о продолжении противоречивой программы слежения за иностранцами со стороны Федерального бюро расследований до начала 2025 года.

Что касается Украины, то законопроект продолжает действие Инициативы по предоставлению безопасности помощи Украине, санкционируя в ее пределах выделение 300 миллионов долларов на 2024 и 2025 финансовые годы (т.е. до сентября 2025-го).

Добавим, что Сенат США поддержал законопроект об оборонном бюджете на рекордные $886 млрд.

В Reuters отметили, что эта сумма крошечная по сравнению с запросом Джо Байдена в 61 миллиард долларов, которую он попросил одобрить в Конгрессе.

Инициатива президента до сих пор остается заблокированной американскими законодателями. У Конгресса остается один день на одобрение дополнительного финансирования для Украины к праздникам.

Ранее Джо Байден во время встречи с украинским Президентом Владимиром Зеленским в Белом доме анонсировал предоставление нового пакета военной помощи для Украины на сумму 200 миллионов долларов.

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