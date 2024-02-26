Трамп будет «против американцев», если решит поддержать рф, — Зеленский

По мнению Президента, Трамп не понимает того факта, что пути никогда не остановится.

Если Дональд Трамп снова станет президентом Соединенных Штатов Америки и решит поддержать рф, то выступит против американцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

По словам Зеленского, он не понимает, как Трамп может быть на стороне путина, в то время как война рф в Украине достигает решающего момента.

«Это невероятно», - сказал глава государства.

Президент считает, что Трамп - также утверждавший, что в случае избрания закончит конфликт за один день - не понимает целей путина.

«Я думаю, что Дональд Трамп не знает путина. Я знаю, что он встречался с ним... но он никогда не воевал с путиным. Американская армия никогда не сражалась с армией России. Никогда... Я лучше понимаю», – сказал Зеленский.

По мнению Зеленского, Трамп не понимает того факта, что путин никогда не остановится.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его возможная победа на президентских выборах будет праздником для поклонников и черным днем для его оппонентов.

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