Трамп буде «проти американців», якщо вирішить підтримати рф, — Зеленський

На думку Президента, Трамп не розуміє того факту, що путін ніколи не зупиниться.

Якщо Дональд Трамп знову стане президентом Сполучених Штатів Америки та вирішить підтримати рф, то виступить «проти американців». Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю CNN.

За словами Зеленського, він не розуміє, як Трамп може бути на боці путіна в той момент, як війна рф в Україні досягає вирішального моменту.

«Це неймовірно», - сказав глава держави.

Президент вважає, що Трамп - який також стверджував, що в разі обрання закінчить конфлікт за один день - не розуміє цілей путіна.

«Я думаю, що Дональд Трамп не знає путіна. Я знаю, що він зустрічався з ним... але він ніколи не воював з путіним. Американська армія ніколи не воювала з армією рф. Ніколи... Я краще розумію», - сказав Зеленський.

На думку Зеленського, Трамп не розуміє того факту, що путін ніколи не зупиниться.

Раніше Дональд Трамп заявив, що його можлива перемога на президентських виборах буде святом для прихильників і чорним днем для його опонентів.

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