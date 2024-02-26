Трамп буде «проти американців», якщо вирішить підтримати рф, — Зеленський

Якщо Дональд Трамп знову стане президентом Сполучених Штатів Америки та вирішить підтримати рф, то виступить «проти американців». Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю CNN.
За словами Зеленського, він не розуміє, як Трамп може бути на боці путіна в той момент, як війна рф в Україні досягає вирішального моменту.
«Це неймовірно», - сказав глава держави.
Президент вважає, що Трамп - який також стверджував, що в разі обрання закінчить конфлікт за один день - не розуміє цілей путіна.
«Я думаю, що Дональд Трамп не знає путіна. Я знаю, що він зустрічався з ним... але він ніколи не воював з путіним. Американська армія ніколи не воювала з армією рф. Ніколи... Я краще розумію», - сказав Зеленський.
На думку Зеленського, Трамп не розуміє того факту, що путін ніколи не зупиниться.
Раніше Дональд Трамп заявив, що його можлива перемога на президентських виборах буде святом для прихильників і чорним днем для його опонентів.
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