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Трамп буде «проти американців», якщо вирішить підтримати рф, — Зеленський

21:22, 26 лютого 2024
На думку Президента, Трамп не розуміє того факту, що путін ніколи не зупиниться.
Трамп буде «проти американців», якщо вирішить підтримати рф, — Зеленський
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Якщо Дональд Трамп знову стане президентом Сполучених Штатів Америки та вирішить підтримати рф, то виступить «проти американців». Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю CNN.

За словами Зеленського, він не розуміє, як Трамп може бути на боці путіна в той момент, як війна рф в Україні досягає вирішального моменту.

«Це неймовірно», - сказав глава держави.

Президент вважає, що Трамп - який також стверджував, що в разі обрання закінчить конфлікт за один день - не розуміє цілей путіна.

«Я думаю, що Дональд Трамп не знає путіна. Я знаю, що він зустрічався з ним... але він ніколи не воював з путіним. Американська армія ніколи не воювала з армією рф. Ніколи... Я краще розумію», - сказав Зеленський.

На думку Зеленського, Трамп не розуміє того факту, що путін ніколи не зупиниться.

Раніше  Дональд Трамп заявив, що його можлива перемога на президентських виборах буде святом для прихильників і чорним днем для його опонентів.

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