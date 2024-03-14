Генсек НАТО Столтенберг призвал союзников ускорить поставки оружия и боеприпасов Украине

Страны-члены НАТО должны продемонстрировать политическую решимость в поддержке Украины и ускорить передачу боеприпасов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что страны-члены Альянса должны продемонстрировать политическую решимость в поддержке Украины и ускорить передачу боеприпасов. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Столтенберг отметил, что предоставленная странами-членами НАТО беспрецедентная помощь для Украины помогла ей выстоять как суверенное независимое государство.

«Но Украина нуждается в еще большей поддержке, и эта поддержка нужна сейчас. У украинцев не кончается храбрость, но заканчиваются боеприпасы. Все вместе мы имеем возможности для того, чтобы предоставить Украине то, в чем она нуждается, а сейчас мы должны проявить политическую волю для того, чтобы сделать это.

Все союзники должны глубже заглянуть в составы и снабжать быстрее. Каждый день задержки имеет реальные последствия на поле боя в Украине», – подчеркнул генсек НАТО.

«Сейчас очень важный момент. И было бы тяжелой исторической ошибкой допустить, чтобы путин возобладал», – подчеркнул Столтенберг.

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