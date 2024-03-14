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Велика Палата Верховного Суду винесла рішення у справі судді проти ВККС, встановивши, що не є втручанням у дискреційні повноваження Комісії

Суддя звернулася із позовом до ВККС, яка відмовилася допустити її до співбесіди у межах кваліфоцінювання у зв`язку з накладенням дисциплінарного стягнення: що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

Президент підписав зміни до законів про нотаріат, іпотеку та державну реєстрацію прав на нерухомість

Зокрема у новій редакції викладено правила накладення нотаріусом заборони відчуження нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, майбутніх об’єктів нерухомості, права на які підлягають державній реєстрації, частки у праві власності на таке майно.

Інтероперабельність реєстрів та отримання даних щодо майна декларантів із-за кордону, — Артем Ситник назвав проблеми для перевірки декларацій

Відтермінування подання декларацій для певних категорій осіб під час війни не позбавляє НАЗК можливості здійснення моніторингу їх способу життя, за допомогою якого ми можемо оцінювати їх майновий стан – Артем Ситник.

Президент підписав закон про житлові сертифікати, яким мінімальна зарплата членам Вищої ради правосуддя-суддям підвищується до 236 тисяч грн

Раніше «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя вже встановили від 236 тисяч грн, але тепер її додатково закріпили для суддів-членів ВРП – змінами до непрофільного закону про житлові сертифікати.

Верховний Суд висловився щодо проведення судово-медичної експертизи через кілька років після ДТП

Якщо судово-медична експертиза була проведена через 4 роки після ДТП на підставі рентгенографії, проведеної через 3 роки після такої пригоди, то вирішення судом питання належності зазначеного доказу має вагоме значення для доведеності чи недоведеності винуватості засудженого.

  1. У світі

Генсек НАТО Столтенберг закликав союзників пришвидшити постачання зброї та боєприпасів Україні

16:56, 14 березня 2024
Країни-члени НАТО мають продемонструвати політичну рішучість у підтримці України та пришвидшити передачу боєприпасів.
Генсек НАТО Столтенберг закликав союзників пришвидшити постачання зброї та боєприпасів Україні
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що країни-члени Альянсу мають продемонструвати політичну рішучість у підтримці України та пришвидшити передачу боєприпасів. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Столтенберг зазначив, що надана країнами-членами НАТО безпрецедентна допомога для України допомогла їй вистояти як суверенній незалежній державі.

«Але Україна потребує ще більшої підтримки, і ця підтримка потрібна зараз. В українців не закінчується хоробрість, але закінчуються боєприпаси. Усі разом ми маємо спроможності для того, щоб надати Україні те, чого вона потребує, а зараз ми маємо проявити політичну волю для того, щоб зробити це.

Усі союзники мають глибше зазирнути у склади і постачати швидше. Кожен день затримки має реальні наслідки на полі бою в Україні», – наголосив генсек НАТО.

«Зараз дуже важливий момент. І було би тяжкою історичною помилкою допустити, щоб путін взяв гору», – підкреслив Столтенберг.

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