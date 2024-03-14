Генсек НАТО Столтенберг закликав союзників пришвидшити постачання зброї та боєприпасів Україні

Країни-члени НАТО мають продемонструвати політичну рішучість у підтримці України та пришвидшити передачу боєприпасів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що країни-члени Альянсу мають продемонструвати політичну рішучість у підтримці України та пришвидшити передачу боєприпасів. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Столтенберг зазначив, що надана країнами-членами НАТО безпрецедентна допомога для України допомогла їй вистояти як суверенній незалежній державі.

«Але Україна потребує ще більшої підтримки, і ця підтримка потрібна зараз. В українців не закінчується хоробрість, але закінчуються боєприпаси. Усі разом ми маємо спроможності для того, щоб надати Україні те, чого вона потребує, а зараз ми маємо проявити політичну волю для того, щоб зробити це.

Усі союзники мають глибше зазирнути у склади і постачати швидше. Кожен день затримки має реальні наслідки на полі бою в Україні», – наголосив генсек НАТО.

«Зараз дуже важливий момент. І було би тяжкою історичною помилкою допустити, щоб путін взяв гору», – підкреслив Столтенберг.

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