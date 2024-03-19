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Парламент рассмотрит законопроект об обязательном декларировании иностранного гражданства кандидатами на государственные должности

В частности, предлагается установить, что в Службу дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия не может быть принято лицо, имеющее гражданство иностранного государства.

Мужчина перевозил сигареты без марок акцизного налога – Верховный Суд определил, можно ли применить специальную конфискацию к его автомобилю

Верховный Суд назвал правильными выводы судов о применении специальной конфискации к имуществу обвиняемого, а именно автомобиля, использованного для перевозки табачных изделий и являющегося орудием преступления.

Граждане США, Японии и стран ЕС смогут обрести гражданство Украины в упрощенном порядке – парламент готовится одобрить законопроект

Граждане США, Канады и стран ЕС смогут стать украинцами в упрощенном порядке: Верховная Рада рассмотрит законопроект о множественном гражданстве, определяющий новые основания приобретения и потери гражданства Украины.

В общинах до 10 тысяч населения полномочия по обеспечению мобилизации возложат на районные государственные администрации

Комитет поддержал поправку, согласно которой в территориальных общинах с постоянным населением до 10 тыс. населения, выполнение полномочий по организации мобилизации возлагается на районные государственные администрации.

Появился текст законопроекта о создании Специализированной экономической прокуратуры как отдельного органа прокуратуры

От Офиса Генпрокурора предлагают отделить Специализированную экономическую прокуратуру.

  1. В мире

В Гонконге приняли закон о нацбезопасности, предусматривающий пожизненное за государственную измену

14:47, 19 марта 2024
Закон, известный под названием «Статья 23», также охватывает нормы о государственной измене, шпионаже и новом преступлении — внешнем вмешательстве.
В Гонконге приняли закон о нацбезопасности, предусматривающий пожизненное за государственную измену
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В Гонконге приняли закон о национальной безопасности. Документ расширяет понятие мятежа и государственной тайны и предусматривает более жесткие наказания за эти преступления. Об этом сообщает ВВС.

Закон, известный под названием «Статья 23», также охватывает нормы о государственной измене, шпионаже и новом преступлении — внешнем вмешательстве.

Государственную измену, восстание и саботаж предлагают наказывать пожизненным заключением, 20 лет давать за шпионаж, а за преступления, связанные с государственной тайной и мятежами – 10 лет.

Критики обеспокоены тем, что новый закон может уменьшить гражданские свободы и предоставить Гонконгу такой правовой статус, что больше похож на материковый Китай.

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