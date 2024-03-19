В Гонконге приняли закон о нацбезопасности, предусматривающий пожизненное за государственную измену

Закон, известный под названием «Статья 23», также охватывает нормы о государственной измене, шпионаже и новом преступлении — внешнем вмешательстве.

В Гонконге приняли закон о национальной безопасности. Документ расширяет понятие мятежа и государственной тайны и предусматривает более жесткие наказания за эти преступления. Об этом сообщает ВВС.

Закон, известный под названием «Статья 23», также охватывает нормы о государственной измене, шпионаже и новом преступлении — внешнем вмешательстве.

Государственную измену, восстание и саботаж предлагают наказывать пожизненным заключением, 20 лет давать за шпионаж, а за преступления, связанные с государственной тайной и мятежами – 10 лет.

Критики обеспокоены тем, что новый закон может уменьшить гражданские свободы и предоставить Гонконгу такой правовой статус, что больше похож на материковый Китай.

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