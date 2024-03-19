У Гонконзі ухвалили закон про нацбезпеку, який передбачає довічне за державну зраду

Закон, відомий під назвою «Стаття 23», також охоплює норми про державну зраду, шпигунство та новий злочин — зовнішнє втручання.

У Гонконзі ухвалили закон про національну безпеку. Документ розширює поняття заколоту і державної таємниці та передбачає жорсткіші покарання за ці злочини. Про це повідомляє ВВС.

Закон, відомий під назвою «Стаття 23», також охоплює норми про державну зраду, шпигунство та новий злочин — зовнішнє втручання.

Державну зраду, повстання й саботаж пропонують карати довічним увʼязненням, 20 років давати за шпигунство, а за злочини, повʼязані з державною таємницею і заколотами — 10 років.

Критики стурбовані тим, що новий закон може зменшити громадянські свободи й надати Гонконгу такого правового статусу, що більше схожий на материковий Китай.

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