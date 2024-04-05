В Швейцарии могут разрешить украинским беженцам изменить статус проживания

Правительство Швейцарии предлагает мотивировать украинцев активнее трудоустраиваться.

Фото: lb.ua

Федеральный совет Швейцарии (правительство) предлагает предоставить беженцам из Украины возможность заменить статус защиты S на обычный вид на жительство, передает swissinfo.ch.

Министр юстиции и полиции Швейцарии Беат Янс сказал, что украинские беженцы, уже имеющие работу в этой стране, должны иметь возможность заменить вид на жительство категории S на стандартный вид на проживание, скорее всего категории В.

Сейчас в Швейцарии работают 23% бежавших от войны, что намного ниже показателей в других европейских странах. К примеру, в Нидерландах и Норвегии уровень занятости среди трудоспособных украинцев уже превышает 50%.

Предложение предоставлять вид на жительство украинским беженцам имеет целью также дать швейцарским работодателям гарантии, что работники из Украины будут иметь более устойчивый миграционный статус и смогут оставаться в стране на более длительное время. Разрешение на жительство категории B выдается при условии трудового соглашения и ежегодно продлевается, если у человека есть работа.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии отец школьника приехал на занятие на БМП с пулиметом.

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