У Швейцарії можуть дозволити українським біженцям змінити статус проживання

Уряд Швейцарії пропонує мотивувати українців активніше працевлаштовуватись.

Фото: lb.ua

Федеральна рада Швейцарії (уряд) пропонує надати біженцям з України можливість замінити статус захисту S на звичайний дозвіл на проживання, передає swissinfo.ch.

Міністр юстиції та поліції Швейцарії Беат Янс сказав, що українські біженці, які вже мають роботу в цій країні, повинні мати можливість замінити посвідку на проживання категорії S стандартним видом на проживання, швидше за все категорії В.

Зараз у Швейцарії працюють 23% тих, хто втік від війни, що набагато нижче показників в інших європейських країнах. Наприклад, у Нідерландах та Норвегії рівень зайнятості серед працездатних українців уже перевищує 50%.

Пропозиція надавати посвідку на проживання українським біженцям має на меті також надати швейцарським роботодавцям гарантії, що працівники з України матимуть більш стійкий міграційний статус та зможуть залишатися в країні на більш тривалий час. Дозвіл на проживання категорії B видається за умови трудової угоди та щорічно продовжується, якщо людина має роботу.

Раніше ми писали, що у Швейцарії батько школяра приїхав на заняття на БМП з кулеметом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.