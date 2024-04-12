В Швейцарии хотят провести референдум, который может отменить санкции против рф

В Швейцарии собрали подписи для проведения референдума о нейтральном статусе страны, а такая инициатива может запретить введение каких-либо санкций.

В Швейцарии хотят провести референдум по сохранению долговременного нейтралитета на фоне споров после решения страны ввести санкции против рф. Об этом сообщает Bloomberg.

Референдум инициировали активисты и самая большая в парламенте права Народная партия Швейцарии, желающая закрепить позицию постоянного, вооруженного нейтралитета в Конституции страны.

Народная партия заявила о "целенаправленных попытках взорвать нейтралитет", ссылаясь на принятие страной санкций ЕС против рф.

При этом правительство заявляет, что санкции совместимы с нейтралитетом и пытаются возродить значимость Швейцарии, проведя в июне конференцию по миру в Украине.

Когда именно состоится референдум о нейтралитете Швейцарии, пока неясно. Конституция предусматривает, что правительство и парламент должны обсудить вопросы и, при необходимости, внести контрпредложения по рассматриваемому вопросу.

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