У Швейцарії хочуть провести референдум, який може скасувати санкції проти рф

У Швейцарії зібрали підписи для проведення референдуму щодо нейтрального статусу країни, а така ініціатива може заборонити запровадження будь-яких санкцій.

У Швейцарії хочуть провести референдум щодо збереження довготривалого нейтралітету на тлі суперечок після рішення країни запровадити санкції проти рф. Про це повідомляє Bloomberg.

Референдум ініціювали активісти та найбільша в парламенті права Народна партія Швейцарії, яка хоче закріпити позицію постійного, озброєного нейтралітету в Конституції країни.

Народна партія заявила про "цілеспрямовані спроби підірвати нейтралітет", посилаючись на прийняття країною санкцій ЄС проти рф.

При цьому уряд заявляє, що санкції сумісні з нейтралітетом, і намагається відродити значущість Швейцарії, провівши в червні конференцію з питань миру в Україні.

Коли саме відбудеться референдум про нейтралітет Швейцарії, наразі незрозуміло. Конституція передбачає, що уряд і парламент повинні обговорити питання та, за потреби, внести контрпропозиції стосовно питання, яке розглядається.

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