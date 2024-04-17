Имя наркобарона Пабло Эскобара не может быть торговой маркой — суд ЕС

Суд ЕС поддержал отказ в регистрации торговой марки «Пабло Эскобар».

В среду, 17 апреля, суд Евросоюза постановил, что имя умершего наркобарона из Колумбии Пабло Эскобара не может быть зарегистрировано как торговая марка в ЕС. Об этом сказано в решении судебной инстанции ЕС.

Суд подтвердил решение агентства интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO), которое в 2022 году отклонило заявку на регистрацию торговой марки Escobar Inc.

По мнению высшей судебной инстанции Евросоюза, имя Пабло Эскобара связывали бы с торговлей наркотиками и наркотерроризмом, а также с преступлениями и страданиями, возникшими вследствие этого.

Как пишет агентство Reuters, компания Escobar Inc. была основана в Пуэрто-Рико братом Пабло Эскобара Роберто де Хесусом Эскобаром Гавирией, который провел 12 лет в тюрьме за участие в преступной организации своего брата.

В 2020 году Гавирия заявил, что его компания выпустит складной смартфон под названием Escobar Fold 1. Сейчас компания продает криптовалюту под названием Escobar Cash.

30 сентября 2021 года компания Escobar Inc. обратилась в EUIPO, чтобы зарегистрировать словесный знак Пабло Эскобар как бренд в Европейском Союзе для широкого ассортимента продуктов и услуг.

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