Ім'я наркобарона Пабло Ескобара не може бути торговою маркою — суд ЄС

Суд ЄС підтримав відмову у реєстрації торгової марки «Пабло Ескобар».

У середу, 17 квітня, суд Євросоюзу постановив, що ім'я покійного наркобарона з Колумбії Пабло Ескобара не може бути зареєстроване як торгова марка в ЄС. Про це йдеться у рішенні судової інстанції ЄС.

Суд підтвердив рішення агентства інтелектуальної власності ЄС (EUIPO), яке у 2022 році відхилило заявку на реєстрації торговельної марки Escobar Inc.

На думку вищої судової інстанції Євросоюзу, ім’я Пабло Ескобара пов’язували б з торгівлею наркотиками та наркотероризмом, а також зі злочинами та стражданнями, що виникли внаслідок цього.

Як пише агентство Reuters, компанія Escobar Inc. була заснована в Пуерто-Ріко братом Пабло Ескобара Роберто де Хесусом Ескобаром Гавірією, який провів 12 років у в'язниці за участь у злочинній організації свого брата,

У 2020 році Гавірія заявив, що його компанія випустить складний смартфон під назвою Escobar Fold 1. Наразі компанія продає криптовалюту під назвою Escobar Cash.

30 вересня 2021 року компанія Escobar Inc. звернулася до EUIPO, щоб зареєструвати словесний знак Пабло Ескобар як бренд у Європейському Союзі для широкого асортименту продуктів і послуг.

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