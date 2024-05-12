В Казахстане введут отдельные цены на бензин и дизель для иностранцев

Также там введут суточный лимит на продажу бензина и дизеля.

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В Казахстане с 17 мая будут введены новые розничные цены на бензин и дизельное горючее, а также введут лимит. Об этом сообщает местное издание «TengriNews».

Изменения вводятся в результате поправок, регулирующих стоимость топлива, внесенных министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым.

Так, литр бензина АИ-80 для иностранных граждан со следующей пятницы обойдется в 89 тенге, тогда как за такое же количество бензина АИ-92 и АИ-93 иностранцы должны заплатить 245 тенге. В то же время при наличии казахстанских водительских документов стоимость литра этих марок бензина составит 205 тенге с лимитом до 100 литров в день. 205 тенге будет стоить литр бензина для водителей зарегистрированного в Казахстане транспортного средства с ограничением до 300 литров в день.

Цена дизельного горючего с учетом налога на добавленную стоимость будет составлять 315 тенге за литр для иностранцев, 295 тенге за литр при наличии водительского удостоверения (до 100 литров в день) и столько же за литр бензина для грузового и специализированного транспорта, зарегистрированного в Казахстане (до 300 литров в день).

Отмечается, что после вступления в силу нововведений казахстанцы, желающие заправиться по низким ценам, будут обязаны предоставить на АЗС водительское удостоверение и техпаспорт, чтобы контролировать суточный лимит.

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