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На Бейонсе и ее мужа Jay-Z подали в суд за плагиат в песне Break My Soul

13:10, 24 мая 2024
Группа Da Showstoppaz считает, что в треке пара копирует их сингл Release A Wiggle,
На Бейонсе и ее мужа Jay-Z подали в суд за плагиат в песне Break My Soul
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R&B-звезду Бейонсе и ее мужа, рэпера JAY-Z обвинили в нарушении авторских прав из-за песни Break My Soul. Об этом сообщает USA TODAY.

Речь идет о треке Break My Soul из альбома Renaissance, вышедшем в 2022 году. В композиции Бейонсе и JAY-Z сэмплируют сингл Explode 2014 года реперки Big Freedia.

Четверо музыкантов из бывшей группы Da Showstoppaz Тесса Эйви, Кева Буржуа, Анри Брэггс и Брайан Кларк утверждают, что реперка Big Freedia взяла фразу из их сингла 2002 года Release A Wiggle.

Таким образом, согласно иску, они утверждают, что Бейонсе и JAY-Z незаконно используют «уникальные фразы, мелодию и музыкальную аранжировку» песни Release A Wiggle.

«Da Showstoppaz имеют авторские права на свой уникальный и характерный текст и музыкальную композицию Release A Wiggle. Big Freedia имела доступ к Release A Wiggle, который впоследствии был сэмплирован в Break My Soul, поэтому, скопировав Release A Wiggle в песне Explode, репер Big Freedia нарушил авторские права Da Showstoppaz», - говорится в иске.

Компании, связанные с выпуском обеих песен, также названы ответчиками.

Группа Da Showstoppaz требует признания их произведения и денежного возмещения ущерба. Также они рассчитывают на гонорар за прибыль от Break My Soul, тура Бейонсе Renaissance, где исполняла эту песню, и фильма Renaissance: A Film by Beyonce, где звучит эта композиция.

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