Майк Джонсон считает, что Дональд Трамп сможет силой окончить войну в Украине

«Мы поддерживаем идею мира через силу», - заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон считает, что кандидат на выборах в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сможет закончить войну россии против Украины, если продемонстрирует силу. Об этом он сказал в эфире канала ABC News

Джонсон заявил, что он абсолютно уверен, что Трамп сможет положить конец этой войне, потому что продемонстрирует силу.

«Мы поддерживаем идею мира через силу. Мы не имели этого за три с половиной года администрации Байдена. Это было с точностью до наоборот», - сказал Джонсон.

Спикер также заверил, что Дональд Трамп может просто по телефону «выдвинуть угрозы и требования противникам во всем мире, на которые они обращают внимание, потому что в определенном смысле боятся его». Это, по его словам, является настоящей ценностью.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал Джо Байдена немедленно уйти в отставку.

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