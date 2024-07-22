Майк Джонсон вважає, що Дональд Трамп зможе силою закінчити війну в Україні

«Ми підтримуємо ідею миру через силу», - заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вважає, що кандидат на виборах у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп зможе закінчити війну росії проти України, якщо продемонструє силу. Про це він сказав в ефірі каналу ABC News

Джонсон заявив, що він абсолютно впевнений, що Трамп зможе покласти край цій війні, бо продемонструє силу.

«Ми підтримуємо ідею миру через силу. Ми не мали цього за три з половиною роки адміністрації Байдена. Це було з точністю навпаки», - сказав Джонсон.

Спікер також запевнив, що Дональд Трамп може просто по телефону «висунути погрози та вимоги противникам у всьому світі, на які вони звертають увагу, тому що у певному сенсі бояться його». Це, за його словами, є справжньою цінністю.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав Джо Байдена негайно піти у відставку.

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