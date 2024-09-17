Германия выделит Украине 100 млн евро помощи этой зимой

21:31, 17 сентября 2024
Германия предоставит Украине 100 млн евро и новейшие зенитные системы для Украины.
Источник фото: Infoline
Германия предоставит Украине еще 100 миллионов евро помощи этой зимой, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в Молдову. Об этом сообщает Reuters.
Кроме финансовой помощи, Германия продолжает активно поддерживать Украину военной техникой и вооружением. В список переданного или запланированного вооружения входят:
Зенитные системы:
- Gepard - самоходная зенитная установка, используемая для уничтожения беспилотников и самолетов.
- IRIS-T - современная ракетная система противовоздушной обороны, которая значительно укрепляет ПВО Украины.
Артиллерия:
- PzH 2000 - самоходная гаубица, обеспечивающая высокую точность и дальность стрельбы.
- MARS II - реактивная система залпового огня, которая способна поражать цели на больших расстояниях.
Бронетехника:
- Marder - боевая машина пехоты для транспортировки военных и оказания огневой поддержки.
- Leopard 2 - один из самых мощных боевых танков в мире, что значительно усиливает наземные силы ВСУ.
Другая техника:
- Противотанковые средства, в частности Panzerfaust 3 и NLAW.
- ПЗРК Stinger.
- Бронетранспортеры M113.
- Разведывательные системы и боеприпасы.
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