Германия выделит Украине 100 млн евро помощи этой зимой

Германия предоставит Украине 100 млн евро и новейшие зенитные системы для Украины.

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Германия предоставит Украине еще 100 миллионов евро помощи этой зимой, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в Молдову. Об этом сообщает Reuters.

Кроме финансовой помощи, Германия продолжает активно поддерживать Украину военной техникой и вооружением. В список переданного или запланированного вооружения входят:

Зенитные системы:

Gepard - самоходная зенитная установка, используемая для уничтожения беспилотников и самолетов.

IRIS-T - современная ракетная система противовоздушной обороны, которая значительно укрепляет ПВО Украины.

Артиллерия:

PzH 2000 - самоходная гаубица, обеспечивающая высокую точность и дальность стрельбы.

MARS II - реактивная система залпового огня, которая способна поражать цели на больших расстояниях.

Бронетехника:

Marder - боевая машина пехоты для транспортировки военных и оказания огневой поддержки.

Leopard 2 - один из самых мощных боевых танков в мире, что значительно усиливает наземные силы ВСУ.

Другая техника:

Противотанковые средства, в частности Panzerfaust 3 и NLAW.

ПЗРК Stinger.

Бронетранспортеры M113.

Разведывательные системы и боеприпасы.

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