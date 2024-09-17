Британские супруги планируют покончить с жизнью в двойной «капсуле самоубийцы» — их смерть зафиксируют на камеру

Пара воспользуется высокотехнологичной вспомогательной системой смерти, известной под названием Sarco pod.

Пара из Великобритании намерена покончить с жизнью в двойной «капсуле самоубийцы». Об этом сообщает LADbible.

Питер Скотт и его супруга Кристин отправятся в Швейцарию и станут первыми британцами, которые воспользуются высокотехнологичной вспомогательной системой смерти от Exit International, известной под названием Sarco pod.

Последние минуты их жизни будут сняты на камеру.

Капсула, называемая «Теслой эвтаназии», напечатана на 3D-принтере. Она установлена ​​на подставке, содержащей канистру с жидким азотом.

Жидкий азот снижает уровень кислорода, так что люди внутри быстро испытывают головокружение, прежде чем потерять сознание через 60 секунд, тогда как весь процесс занимает всего 10 минут.

Пара объяснила, что хочет покинуть этот мир вместе после 46 лет брака, когда у 80-летней Кристин диагностировали сосудистую деменцию.

86-летний пилот RAF в отставке Питер пояснил, что не может смотреть, как ухудшается состояние его любимой жены, а также «не хотел бы жить без нее», поэтому они подписываются на использование противоречивой капсулы Sarco.

«Мы прожили долгую, счастливую, здоровую, полноценную жизнь, но вот мы в почтенном возрасте, и это не делает с вами приятных вещей. Мы понимаем, что другие люди могут не разделять наши чувства, и мы уважаем их позицию. Мы хотим иметь право выбора. Меня глубоко огорчает, что мы не можем этого сделать здесь, в Великобритании», – рассказал он.

Супруги ждут запуска двойной капсулы – по сообщениям, это может произойти «уже в январе» – и когда состояние здоровья Кристин еще больше ухудшится.

Их смерть будет снята на камеру, но по очень уважительной причине. Отснятый материал будет передан коронеру в качестве доказательства их смерти.

Когда Питер и Кристин будут находиться в капусте, им зададут три вопроса: «Кто вы?», «Где вы?» и «Знаете ли вы, что произойдет, когда вы нажмете на кнопку?».

Цель - доказать, что пациенты находятся в здравом уме, когда принимают решение пройти через это.

76-летний австралийский медик рассказал, что двойная капсула готова к запуску.

«Капсула для двух людей работает точно так же, как и одноместная Sarco, но в ней только одна кнопка, поэтому они сами будут решать, кто будет ее нажимать», - сказал доктор Ничке. «Тогда они смогут держаться друг за друга, и один из них нажмет кнопку».

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